Стерненка прооперували: куля пройшла навиліт

У четвер, 1 травня, на активіста та волонтера Сергія Стерненка напали – на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Стало відомо, що його успішно прооперували, куля вийшла навиліт, не зачепивши нічого важливого.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сергія Стерненка.

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У якому стані Сергій Стерненко

Активіст повідомив, що його успішно прооперували та куля не зачепила нічого важливого. Зараз він намагається відновитися.

Мені дуже пощастило, що поранення таке. Дякую Богу,

– додав Стерненко.

Він також подякував Службі безпеки України та всім, хто його підтримує.

Нагадаємо, що 1 травня на Стерненка скоїли напад. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Його життя врятували співробітники СБУ.

Пізніше з'явилися подробиці нападу на волонтера. На Стерненка скоїла замах жінка з вогнепальної зброї – нападницю затримали на місці завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ.

Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Продовжуються оперативно-слідчі заходи.