У будинок Зеленського кинули петарду: підсумки протестів 15 червня на підтримку Стерненка
Стерненко привів активістів до будинку Зеленського. У будинок хтось кинув сильну петарду, однак про постраждалих чи якісь конфлікти інформації немає. А дещо згодом Стерненко повідомив, що скандальну ухвалу суду про призначення йому запобіжного заходу переглянуть.
Після скандальної ухвали суду про запобіжний захід Сергій Стерненко у ніч проти 16 червня повів групу своїх прихильників до будинку українського президента Володимира Зеленського, повідомляє 24 канал.
Передісторія Стерненку обрали запобіжний захід: його прибічники пішли до будинку Зеленського
Як завершилась акція на підтримку Стерненка
Однак спілкування активістів із президентом не відбулося. У ТСН розповіли, що "у будинку Зеленського затемнені вікна – нічого не видно".
Водночас на фейсбук-сторінці спільноти "Київ Інформ" написали, що "під будівлю (помешкання президента Зеленського – 24 канал) невідомі кинули сильну петарду". Хто це зробив – не відомо.
До 1 ночі за Києвом 16 червня акція завершилася. Участь взяли, як кажуть у поліції, 500 – 800 людей. У соцмережах пишуть про понад 1500.
Запобіжний захід Стерненку, ймовірно, переглянуть
Шевченківський районний суд Києва перегляне питання про місце, де Стерненко повинен відбути домашній арешт. Сам активіст написав про це у фейсбуці вночі 16 червня:
- "Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис".
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Дуже коротко про справу Стерненка
- Сергія Стерненка звинувачують у вбивстві та незаконному носінні зброї.
- Два роки тому начебто через дії Стерненка помер чоловік, який напав на активіста.
- 15 червня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт на 60 днів за місцем прописки.
- Однак проблема в тому, що прописаний він в Одесі у військовій частині, а насправді мешкає у Києві.