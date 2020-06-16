Стерненко привів активістів до будинку Зеленського. У будинок хтось кинув сильну петарду, однак про постраждалих чи якісь конфлікти інформації немає. А дещо згодом Стерненко повідомив, що скандальну ухвалу суду про призначення йому запобіжного заходу переглянуть.

Після скандальної ухвали суду про запобіжний захід Сергій Стерненко у ніч проти 16 червня повів групу своїх прихильників до будинку українського президента Володимира Зеленського, повідомляє 24 канал.

Передісторія Стерненку обрали запобіжний захід: його прибічники пішли до будинку Зеленського

Як завершилась акція на підтримку Стерненка

Однак спілкування активістів із президентом не відбулося. У ТСН розповіли, що "у будинку Зеленського затемнені вікна – нічого не видно".

Водночас на фейсбук-сторінці спільноти "Київ Інформ" написали, що "під будівлю (помешкання президента Зеленського – 24 канал) невідомі кинули сильну петарду". Хто це зробив – не відомо.

До 1 ночі за Києвом 16 червня акція завершилася. Участь взяли, як кажуть у поліції, 500 – 800 людей. У соцмережах пишуть про понад 1500.

Запобіжний захід Стерненку, ймовірно, переглянуть

Шевченківський районний суд Києва перегляне питання про місце, де Стерненко повинен відбути домашній арешт. Сам активіст написав про це у фейсбуці вночі 16 червня:

"Голова Шевченківського суду пообіцяв, що буде перегляд судового рішення, оскільки сьогоднішню ухвалу неможливо виконати. Він особисто прибув в суд та пообіцяв це під відеозапис".

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