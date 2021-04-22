Очікував, що в найгіршому випадку мені дадуть умовний термін, – Стерненко

Сергія Стерненка звинуватили у викраденні ексдепутата Одеської райради Сергія Щербича і засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення з конфіскацією половини майна. Активіст розповів, що не очікував саме такого вироку.

Він вкотре наголосив, що справа є політизованою. І додав, впевнений на 100%, що було втручання в роботу суддів.

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За словами Сергія Стерненка, у справі про викрадення Сергія Щербича практично відсутні докази. Є лише слова потерпілого, на яких і базується обвинувачення.

Якщо виходити з того, що у справі є політичний тиск – я очікував, що в найгіршому випадку мені дадуть умовний строк. Ув'язнення та конфіскації половини майна я точно не чекав,

– зауважив він.

Активіст пригадав, що оголошення вироку перенесли з 19 лютого на 23. Втім відзначив, що таке робиться лише в окремих випадках – якщо хтось з учасників процесу захворів, або судді треба більше часу для нарадчої кімнати.

Натомість у його справі було зовсім інакше.

"19 лютого я приїхав до суду. У залі засідань сиділа секретарка, яка сказала, що вирок уже написаний і якщо всі приїхали – суддя скоро вийде і все зачитає. Я це чітко пам'ятаю. Ми чекаємо пів години. І тут уже суддя телефонує секретарю і каже, що йому треба більше часу, тож оголошення вироку відкладають на 4 дні", – повідомив Сергій Стерненко.

І зазначив, за законом, якщо вирок написаний, то суддя не може брати додатковий час для нарадчої кімнати.

З суддею спілкувалися представники МВС, – Стерненко

За інформацією джерел Сергія Стерненка, суддя написав виправдувальний вирок. Але потім його переписали.

Також, за моєю інформацією, з суддею спілкувалися представники МВС Києва. Плюс суддя міг підтримувати спілкування з проросійськими елементами,

– прокоментував активіст.

Справа Сергія Стерненка: головне

Приморський суд Одеси 23 лютого 2021 року засудив активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі. Його звинуватили в організації викрадення у 2015 році колишнього депутата райради Сергія Щербича.

Сергій Стерненко начебто організував викрадення Щербича, щоб заволодіти його грошима – мовиться про 300 гривень).

Сам активіст назвав справу політизованою. Він звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова, генпрокурорку Ірину Венедіктову та заступника голови Офісу Президента Олега Татарова в тиску на суд.

9 квітня Одеський апеляційний суд змінив запобіжний захід ув'язненому активісту. Його відправили під цілодобовий домашній арешт – там він перебуватиме до розгляду апеляції.



Що відомо про вирок Сергію Стерненку / Інфографіка 24 каналу