Стерненко попросив фінансової допомоги через знищену базу з амуніцією

2 квітня 2022 , 19:54
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Джерело:

телеграм Сергія Стерненка

Сергій Стерненко попросив допомоги, бо окупанти знищили базу з амуніцією. Вона забезпечувала розвідку для нашої артилерії та не тільки.

На щастя, усі живі та цілі. Однак майно, екіпірування та амуніція знищені.

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Стерненко закликав долучатись до допомоги. Активіст надав картки друзів, що займаються забезпеченням підрозділів:

  • 5375411503287927 – Монобанк, Чирва А.
  • 4627055113070337 – Приват, Осипенко І.

Подяка вам від мене та від бійців!
– додав Стерненко.

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Автор: Ольга Музика