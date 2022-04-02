Стерненко попросив фінансової допомоги через знищену базу з амуніцією
2 квітня 2022 , 19:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Сергій Стерненко попросив допомоги, бо окупанти знищили базу з амуніцією. Вона забезпечувала розвідку для нашої артилерії та не тільки.
На щастя, усі живі та цілі. Однак майно, екіпірування та амуніція знищені.
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Стерненко закликав долучатись до допомоги. Активіст надав картки друзів, що займаються забезпеченням підрозділів:
- 5375411503287927 – Монобанк, Чирва А.
- 4627055113070337 – Приват, Осипенко І.
Подяка вам від мене та від бійців!
– додав Стерненко.