Стерненко прийшов за підозрою в СБУ, однак її активісту не вручили: подробиці
СБУ так і не вручила підозру Сергію Стерненку. Активіст разом із адвокатом прийшли до Служби безпеки, але не застали слідчого.
За словами Стерненка, той сховався від них і не вийшов. Про це активіст написав на своїй фейсбук-сторінці. Він також додав, що до його справи збираються приписати 263 статтю Кримінального кодексу, – носіння холодної зброї.
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Водночас, адвокат Стерненка Віталій Коломієць припускає, що в СБУ вирішили взяти собі час, аби змінити текст підозри.
У попередньому варіанті "умисність" заподіяння смерті Кузнецову, хотіли обґрунтовувати, зокрема, тим, що Сергій спеціально для цього носив із собою "холодну зброю". Навіть підігнали експертизу для цих потреб,
– уточнив захисник.
Мовиться про ніж, який Стерненко мав при собі пі час нападу у травні 2018 року. За словами активіста та його адвоката, це – побутовий ніж, який в Україні є у вільному продажі.
Раніше Сергій Стерненко повідомив, що отримав виклик від СБУ. У ньому йшлося про те, що його викликають у якості свідка, аби вручити повідомлення про підозру.
Справа Стерненка: коротко
- Одеського активіста Сергія Стерненка намагалися тричі вбити ще в 2018 році. Слідчі так і не могли тоді знайти організаторів цих замахів.
- Під час третього нападу Стерненко зміг відбитися від нападників. Під час бійки він поранив одного з них ножем. Поранення стало для нього смертельним.
- Після цього Стерненко просив надати йому охорону, але йому відмовили.
- Ексрегіонали та проросійські політики закликали оголосити активісту підозру. Втім, на це ніхто не зважав, а про підозру знову зайшла мова після призначення нової генпрокурорки Ірини Венедіктової.
- На захист Стерненка виступає чимало активістів, а в українських містах відбулися масові акції. Люди ви ступають проти того, щоб активісту висували звинувачення у вбивстві нападника, адже Стерненко захищав власне життя.