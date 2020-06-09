СБУ так і не вручила підозру Сергію Стерненку. Активіст разом із адвокатом прийшли до Служби безпеки, але не застали слідчого.

За словами Стерненка, той сховався від них і не вийшов. Про це активіст написав на своїй фейсбук-сторінці. Він також додав, що до його справи збираються приписати 263 статтю Кримінального кодексу, – носіння холодної зброї.

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Водночас, адвокат Стерненка Віталій Коломієць припускає, що в СБУ вирішили взяти собі час, аби змінити текст підозри.

У попередньому варіанті "умисність" заподіяння смерті Кузнецову, хотіли обґрунтовувати, зокрема, тим, що Сергій спеціально для цього носив із собою "холодну зброю". Навіть підігнали експертизу для цих потреб,

– уточнив захисник.

Мовиться про ніж, який Стерненко мав при собі пі час нападу у травні 2018 року. За словами активіста та його адвоката, це – побутовий ніж, який в Україні є у вільному продажі.

Раніше Сергій Стерненко повідомив, що отримав виклик від СБУ. У ньому йшлося про те, що його викликають у якості свідка, аби вручити повідомлення про підозру.

Справа Стерненка: коротко