Хотів би давати коментарі журналісту, – Стерненко відмовився спілкуватись з проросійськими ЗМІ

Активіст Сергій Стерненко відмовився відповідати на питання журналіста проросійського видання. Він наголосив, що бажає давати коментарі виключно журналістам.

Про це активіст заявив під час невеличкої пресконференції 31 травня. Вона відбулася одразу після того, як Стерненку оголосили вирок.

Важливо Сергія Стерненка засудили до 1 року умовно

Після засідання суду Сергій Стерненко вийшов до журналістів. В один момент слово взяв працівник проросійського видання і поставив питання: "Що б ви хотіли сказати Зеленському?".

Ви знаєте, я б хотів давати коментарі журналісту. Якщо у шановних журналістів є запитання, то я залюбки відповім. Проросійським медіа я не даю коментарів,

– підкреслив Стерненко.

Після цього активіст подякував журналістам, які висвітлювали весь судовий процес. Він наголосив, що це дуже важливо для затвердження прав людини в Україні та демократії.

Коментар Сергія Стерненка після рішення суду: дивіться відео

Справа Сергія Стерненка: головне

Апеляційний суд Одеси під час засідання 31 травня виправдав Сергія Стерненка за статтею №187, яка передбачала ув'язнення на 7,3 року та конфіскацію майна.

Натомість активіста визнали винним за двома іншими статтями. Мовиться про викрадення людини та незаконне поводження зі зброєю.

Служителі Феміди винесли покарання – 3 роки ув'язнення із заміною на 1 рік умовно. Тому тепер він фактично вільний. Водночас Стерненко заявив, що оскаржуватиме вирок суду у Верховному суді.



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