"Стерти українську націю з лиця землі": Денісова показала листівку РПЦ для окупантів
27 квітня 2022 , 16:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм Людмили Денісової
Україні вдається знайти все більше підтверджень того, що росіяни цілеспрямовано чинять геноцид українців.
Російські окупанти коять злочини проти мирного населення та завдають удари по житлових кварталах. Завдання ворога – знищити українців.
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Листівка РПЦ
Уповноважена з питань людини ВРУ Людмила Денісова показала листівку від РПЦ, в якій окупант отримує благословення на знищення українців.
Твоє завдання – стерти українську націю з лиця землі,
– йдеться у листівці.
Повідомляється, що подібні "благословення" видавали у Брянській єпархії РПЦ.
"Благословення" від РПЦ російських солдатів / Фото телеграм Людмили Денісової
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