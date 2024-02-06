ДБР доручили почати розслідування щодо стеження за BihusInfо

Офіс Генерального прокурора доручив розслідувати справу про стеження за журналістами Bihus.Info. Цим займатиметься Державне бюро розслідувань.

У Офісі Генерального прокурора повідомили, що відкрито провадження щодо незаконного встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.

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ДБР проведе досудове розслідування у справі про стеження за Bihus.infо

Там пояснили, що оскільки до вчинення кримінального правопорушення, ймовірно, причетні працівники правоохоронного органу, то досудове розслідування підлягає підслідності ДБР.

Свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави. Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про цю роботу. Саме з цією метою в Офісі Генерального прокурора діє "платформа захисту прав журналістів",

– наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Спеціальний підрозділ в ОГП на постійній основі працює над вивченням усіх порушень проти журналістів і забезпечує належне вжиття заходів з метою захисту їх прав і інтересів. Відповідно до підписаного меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю Офісу генпрокурора та медійних і правозахисних організацій відбуваються робочі зустрічі з представниками медіа, на яких ретельно розглядаються усі такі випадки та вживаються необхідні заходи для забезпечення справедливого розслідування та покарання винних осіб.

В повідомленні Офісу Генерального прокурора йдеться, що остання зустріч прокурорів та журналістів відбулася в січні 2024 року, а наступну проведуть найближчим часом.

Голову СБУ Малюка викликали у Раду

Журналісти Bihus.Info 5 лютого оприлюднили розслідування, у якому зазначили, що стеження за ними під час корпоративу організував один з підрозділів СБУ.

Так, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин та нардеп Ярослав Железняк 6 лютого внесли до Верховної Ради пропозицію про виклик голови СБУ Василя Малюка для доповіді через стеження за журналістами Bihus.Info.

Відомо, що "за" проголосували 159 народних депутатів, тобто рішення прийнято. Тепер у Раді очікують на виступ Малюка.