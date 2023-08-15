Дивний вкид, – Данілов прокоментував одіозну заяву посадовця НАТО

Стіан Єнссен – глава канцелярії НАТО – зробив обурливу заяву. Він зауважив, що Україна може увійти у НАТО, якщо віддасть Росії тимчасово окуповані території. Олексій Данілов назвав ці слова вкидом.

Відповідну заяву секретар РНБО зробив в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Данілов наголосив: він хоче нагадати, що жодна країна не переживала таких випробувань від часів Другої світової війни.

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Заяву Єнссена секретар РНБО назвав доволі дивною.

Клерк із НАТО, який розповідає, що нам треба розглядати питання поступки нашими територіями в обмін на членство в Альянсі. Дивний такий вкид, абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено. Для того, щоб помацати наші нерви? Так не треба,

– наголосив Данілов.

Що кажуть у НАТО

Неназваний представник Альянсу вже відреагував на скандальну заяву Єнссена. Він наголосив, що НАТО підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.

Цей неназваний представник Альянсу наголосив, що наша держава має самостійно вирішувати, коли та на яких умовах досягати миру.

У МЗС України слова Єнссена назвали неприйнятними. Там наголосили, що такі заяви грають на руку Росії.