У перемовинах Келлог відповідатиме за напрямок України: кому доручили контакти з Росією

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що він працює саме у напрямку України. За напрямок Росії відповідає інший Спецпредставник президента США. Йдеться про Стіва Віткоффа.

Саме він ще нещодавно здійснив таємну місію в Москві, зокрема, для звільнення американського вчителя Марка Фогеля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву під час Мюнхенської безпекової конференції.

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Хто відповідає за роботу у напрямках України та Росії

Кіт Келлог розповів, що у США є подвійний шлях, у Вашингтона одночасно є напрямок України та напрямок Росії. За останній, за його словами, відповідає Стів Віткофф, сам же Келлог – за український та європейський.

Ми це робимо для швидкості, бо питання – коли це закінчиться. Я живу за часом Трампа – він просить сьогодні, а завтра запитує, чому ще не зроблено,

– заявив він.

Нагадаємо, раніше Держдеп США повідомив, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого. В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами.

Також в американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення". Тому, Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії.