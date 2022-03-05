Стівен Кінг не продовжуватиме контракти з російськими видавництвами

Стівен Кінг підтримує Україну через війну, яку розпочала Росія. Американський письменник вирішив не продовжувати контракти з американськими видавництвами.

Спершу про таке рішення заявив канадський письменник Лінвуд Барклай. Він наголосив, що така жертва зовсім невелика.

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Я визнаю, що це не велика жертва, і вона матиме не більше ефекту, ніж пукання під час бурі, але я не продовжую свої російські книжкові контракти,

– написав Барклай.

На його твіт відреагував Кінг. Він написав: "Я також". Зауважимо, тепер росіяни не зможуть прочитати нові книги цих авторів. Все, що їм залишається, – перечитувати старі.

Зауважимо, раніше "король жахів" висловив підтримку українцям через жорстоку війну, яку розпочала Росія. Кінг опублікував фото, де був одягнений у футболці синьо-жовтого кольору з надписом I stand with Ukraine, тобто "Я підтримую Україну".

Письменник зазначив, що зазвичай не публікує фото з собою, однак цього разу зробив виняток.

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