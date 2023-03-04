Морозів вже не буде: коли в Україні стабільно потепліє і де прогнозують +20 градусів
Джерело:Meteoprog
Довгоочікувана весна нарешті прийшла в Україну, втім, нічні морози ще продовжують дошкуляти. Коли ж чекати стійкого підвищення температури, розповідаємо далі.
Стрімкого потепління в березні не передбачається, а в середині місяця ще можливе повернення двозначних морозів. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.
Дивіться також Яку найнижчу та найвищу температуру прогнозують в Україні на початку березня
Коли чекати стійкого потепління
За словами синоптика, у другій декаді березня можливі короткочасні вторгнення холоду з північного сходу по ультраполярній траєкторії та зниження температури в нічний час нижче -10 градусів (за винятком південних областей і Закарпаття).
Найтеплішою в більшості областей України стане третя декада місяця. Зокрема, на Півдні наприкінці березня денна температура навіть перевищуватиме +20 градусів.
З цього моменту відновиться стійкий курс на весну,
– зазначив Ігор Кібальчич.