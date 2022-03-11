У столиці Хорватії з неба впав невідомий об'єкт: було чутно потужний вибух

10 березня ввечері на студентський гуртожиток імені Стіпана Радича в Загребі впав невідомий об'єкт. За неофіційною та непідтвердженою інформацією, це частина літака.

Невдовзі на землю впав ще один непідтверджений предмет, результатом падіння якого стала потужна детонація.

Читайте також Хорватія підтримала вступ України до ЄС, – Шмигаль

У столиці Хорватії з неба впав невідомий об'єкт

Екстрені служби підтвердили, що об'єкт, який впав, схожий на частину авіаційного двигуна – він утворив воронку діаметром 3 метрів і глибиною 1 метр. Після цього, крім військової поліції та АТО Лучко з вибухотехнікою, на місце прибув противибухотехнічний підрозділ.

Більше ніж через 4 години після падіння "об'єкту з повітря", о 3:18, Міністерство внутрішніх справ Хорватії оприлюднило заяву про вибух і парашути в Загребі.

Сьогодні ввечері (10 березня) після 23:00 до управління поліції Загреба надійшло кілька повідомлень від громадян про те, що вони відчули детонацію в ширшому районі Яруна. На місце повідомлення були направлені патрульні поліції, які виявили воронку на зеленій зоні та два парашути…,

– йдеться у заяві.

Наразі поліція не повідомляє про постраждалих, пошкоджено лише декілька припаркованих транспортних засобів. Поки причин для засмучення громадян немає.



У столиці Хорватії з неба впав невідомий об'єкт / Фото PIXCELL



Об'єкт, схожий на авіаційний двигун, що впав у Загребі / Фото PIXCELL

Водночас в МВС країни закликали ЗМІ відповідально повідомляти громадськість та подавати перевірену інформацію, отриману від відповідних служб, з метою недопущення поширення дезінформації.

Натомість громадян просять не ділитися відео та фото з місця події через соціальні мережі.

Додаткову інформацію повинні надати незабаром.