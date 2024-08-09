У столиці влаштували для поранених захисників реабілітаційний захід на природі, – Кличко

У Києві на Оболонському острові відбувся захід із соціально-психологічної реабілітації для поранених військовослужбовців.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко.

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"Сьогодні вже традиційно влаштували захід із соціально-психологічної реабілітації для наших військовослужбовців. Цього разу на їхнє прохання були риболовля, відпочинок на пляжі, прогулянка Оболонським островом та мостом-Хвилею. Військові, які мають травми, ампутації та наслідки ПТСР, перебуваючи в лікарнях, не мають можливості самостійно вирушити на природу. Зручний трансфер для них забезпечило міське соціальне таксі", – написав Віталій Кличко.

Реабілітаційний захід на природі / Фото Віталія Кличка

Сподіваюся, що такий відпочинок покращить і настрій наших захисників, і самопочуття. Допоможе у відновленні координації та м’язової активності після травм і операцій. До того ж перебування на природі знижує рівень стресу,

– додав мер Києва.

Раніше повідомлялося, що міська влада Києва організувала для поранених бійців реабілітаційний захід "Риболовля з пікніком", про який просили бійці на одній із зустрічей з Віталієм Кличком.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці створюється сучасний "Берлінсько-Київський центр протезування". Про допомогу у створенні такого центру Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером.