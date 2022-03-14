Столиця не в облозі, оточення ворогом немає, – глава військової адміністрації Києва

Київ перебуває під контролем наших захисників та продовжує функціонувати як українська столиця. Інформація про нібито облогу Києва не відповідає дійсності.

Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов.

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Він наголосив, що оточення міста наразі немає.

Не знаю, що мав на увазі Михайло Подоляк… Як голова військової адміністрації Києва і як військовий можу точно вас запевнити, що Київ не в облозі,

– підкреслив Жирнов.

За його словами, найбільше, куди просунувся противник, на Житомирському напрямку – це Ясногородка. Але далі був зупинений.

"Попри перевагу в живій силі та озброєнні противник не зміг вийти та взяти під контроль Одеську трасу. Схожа ситуація на Обухівському та Бориспільському напрямках. Ми зафіксували вихід колон, Збройні сили завдали удару", – повідомив голова Київської міської військової адміністрації.

Противник зазнав втрат, перейшов до оборони та перегруповується. Українські бійці контролюють східну та південну частину регіону.

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