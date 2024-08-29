Столиця придбала понад 1300 безпілотників та розподіляє їх між 5 бригадами, – Кличко

Громада Києва придбала понад 1300 дронів для військових. На засіданні Київради вирішується питання розподілення безпілотників між бригадами.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Сьогодні Київрада має розподілити, щоб передати бійцям на передову БпЛА, закуплені містом. Це 1310 дронів Mavic 3T. Вкрай необхідні на фронті квадрокоптери будуть передані п'яти бригадам,

– повідомив Віталій Кличко.

Які бригади отримають закуплені дрони

Мер столиці зазначив, що дрони отримають 3 штурмова та 5 штурмова бригади, 112 та 241 бригади Територіальної оборони Києва, а також 4 бригада Нацгвардії України "Рубіж".

"Також передамо трьом військовим частинам 5 автомобілів, які були на балансі Муніципальної охорони Києва. Столиця має й на наступний рік продовжити програму "Захисник Києва", аби в подальшому допомагати силам безпеки та оборони", – наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що з початку року Київ спрямував на допомогу військовим вже 7,5 мільярда гривень.