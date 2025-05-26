Столиця збільшила бюджет підтримки захисників та їхніх родин у 2,5 раза за два роки, – Кличко

З початку року Київ передав на передову вже понад 16 тисяч дронів, а загалом допомога армії від столиці збільшилась до 6 мільярдів гривень.

Про це повідомив Віталій Кличко після вручення нагород до Дня Героїв України, пише 24 Канал.

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Київ підтримує захисників

З нагоди Дня Героїв України вручив військовим та волонтерам 48 відзнак від столиці: медалі "Честь. Слава. Держава" та Подяки від Київського міського голови. Про захисників столиця дбає щодня. Від січня 2025-го бійцям на фронт передали понад 16 тисяч дронів різних типів, понад 100 систем РЕБ, автівки та інше необхідне оснащення. Нещодавно Київрада збільшила допомогу армії ще на 500 мільйонів гривень. Загалом це вже 6 мільярдів від початку цього року,

– розповів Віталій Кличко.

Мер наголосив, що місто підтримує також захисників, які повернулися з фронту, та родини полеглих Героїв.

"За 2 роки збільшили бюджет підтримки майже в 2,5 раза – з понад 720 мільйонів гривень у 2023 році до майже 1,76 мільярда гривень у 2025-му. Переважна частина – це виплати ветеранам та родинам захисників. Оновили порядок пільг і гарантій – тепер він охоплює всіх киян-захисників та їхні сімʼї", – підкреслив Кличко.

Він зазначив, що місто і надалі допомагатиме військовим і робитиме усе можливе, щоб повернення з фронту до мирного життя було для них не новим викликом, а новим початком.