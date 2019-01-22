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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Артем Овдієнко

      Століття Соборності України: ми – непереможні!

      168
      100-річчя Соборності України
      100-річчя Соборності України / Kitchen Decor

      100 років тому цей день був середою, але його оголосили вихідним. Софійську площу святково прикрасили, в церквах влаштували урочисті богослужіння, адже 22 січня 1919 року 5-мільйонна Західноукраїнська народна республіка, зі столицею у Львові, долучилася до Української Народною Республікою, що мала столицю у Києві.

      Століття тому політикам вдалося домовитися між собою й використати шанс для об'єднання українців у єдину націю. Звісно, цей крок був вимушеним, переважно через загрозу з боку Москви, яка кинула свою більшовицьку армію на окупацію України – Кремлю вельми потрібен був український хліб, щоб себе прогодувати.

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      У 1919 році українці раділи об'єднанню Львова та Києва, вірили в те, що спільно зможуть вистояти проти усього світу. Але тоді ми, на жаль, програли Москві, адже Кремль мав більше ресурсів, чисельнішу та краще озброєну армію. Для України це все вилилося у багаторічну радянську окупацію, у намагання Кремля винищити українську націю Голодоморами, розкуркуленнями й висилкою у Сибір. Москва робила усе можливе, щоб ми втратили свою самоідентифікацію, забули, що ми українці, десятиліттями зумисно висміювали нашу мову і традиції, перетворивши на шароварщину.

      Проте, не спрацював план Кремля. У січні 1990 року, 29 років тому, на вулиці вийшли три мільйони українців, вони вишукувалися у багатокілометровий живий ланцюг, тримаючись за руки, об'єднали Україну.

      Роздумую про це зараз і просто не уявляю, як це вдалося організувати... На той момент СРСР існував вже сімдесят років і впродовж усього часу викорінювали українську націю. Дуже потужними тоді були спецслужби – КДБ, не було вільної преси, інтернету, соцмереж, а по телевізору чи в газетах розказували лише про успішне втілення у життя чергових рішень з'їздів КПРС. Як три мільйони українців змогли наважитися й вийти на вулиці утворювати ланцюг національної єдності? Чесно, я в захваті!

      Натепер ці події сторічної давнини багато у чому повторюються. Ми знову маємо загрозу окупації від північного сусіда, який має більше ресурсів, більшу й потужнішу армію, як колись. У нас є окуповані Росією українські території та співгромадяни, які перебувають у тій окупації.

      Ми прагнемо повернути все це. І повернемо, бо ми – українці, а те все наше – Донецьк, Луганськ, Крим. Щоби Москва не робила для перетворення наших території на свої – це приричене на невдачу, бо там живуть українці, які прагнуть повернення України. За 70 років радянської окупації Москві не вдалося викорінити українську націю, то не вдасться й зараз зробити на тимчасово окупованих територіях.

      Рівно 100 років тому Україна об'єдналася в Соборну державу, 29 років три мільйони українців влаштувати живий ланцюг єдності, нині ми воюємо з Росією за свої землі. І я абсолютно впевнений, що ми переможемо, адже історія свідчить: ми – непереможні!

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Історія Новини політики Публікації Війна на Донбасі Війна Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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