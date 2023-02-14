Хто може стати новим генсеком НАТО, якщо Столтенберг піде у відставку

У НАТО 11 лютого підтвердили, що Єнс Столтенберг у жовтні піде у відставку. Наразі немає консенсусу щодо того, хто стане новим генеральним секретарем Альянсу.

Деякі члени Альянсу заявляли, що Столтенберг може залишитися на посаді через війну в Україні. Проте прессекретарка НАТО Оана Лунгеску підтвердила, що він не проситиме про продовження мандату.

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Каденція Столтенберга завершується у жовтні

Лунгеску зауважила, що мандат генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга продовжувався тричі. Загалом він працював на цій посаді майже дев'ять років.

Термін повноважень генерального секретаря закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру домагатися ще одного продовження свого мандата,

– додала прессекретарка.

Уряди країн Альянсу вже почали обережно висувати кандидатів на цю посаду. Генеральний секретар завжди був європейцем, навіть якщо на практиці Вашингтон має вирішальний голос щодо затвердження його кандидатури.

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Хто може очолити НАТО

Протягом семи десятиліть Альянс очолювали чоловіки. Багато спостерігачів вважають, що настав час, щоб НАТО очолила жінка. Зокрема, серед кандидаток є прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте та її естонська колега Кая Каллас. Обидві вже давно займають жорстку дипломатичну лінію з Росією.

Дипломати в Брюсселі припускають, що Нідерланди висунуть на цю посаду свою міністерку оборони Кайсу Оллонґрен.

Своєю чергою Велика Британія за всю історію НАТО вже надала трьох генеральних секретарів. Міністр оборони Бен Воллес часто згадується як можливий кандидат.

На південному фланзі НАТО є такі кандидати, як 75-річний колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Окрім цього, генсеком цілком може стати не європеєць, а канадець. Наприклад, віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фріланд.

Консенсусу немає,

– заявив один високопоставлений чиновник НАТО на тлі припущень про те, що Білий дім ще не обміркував питання наступництва.

Столтенберг обійняв посаду 1 жовтня 2014 року. Він був шанованим генеральним секретарем. Зокрема, його називали "мостом" між європейськими союзниками та Вашингтоном за часів президентства Дональда Трампа – частого критика НАТО.