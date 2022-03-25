Столтенберг оцінив ймовірність повноцінної війни між Росією та НАТО

Єнс Столтенберг заявив, що демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни між Росією та Альянсом.

Про це він сказав у розмові з журналісткою американського телеканалу CNN Крістіаною Аманпур. Генеральний секретар оборонного союзу зазначив, що "ситуація в Україні дуже непередбачувана".

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НАТО зіткнулося з новою реальністю і має бути готовим до довгострокової перспективи,

– додав Єнс Столтенберг.

До слова, норвезький політик раніше переконував, що Альянс робить усе можливе, аби війна в Україні не перетворилась у бойові дії світових масштабів.

Варто нагадати, що у НАТО раніше не підтримали пропозицію Польщі про миротворчі сили в Україні.