Столтенберг покликав Зеленського на саміт НАТО і відповів, чи отримає Україна там запрошення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив українського президента Володимира Зеленського на саміт НАТО. Водночас зауважив, що запрошення Україні на вступ до НАТО під час саміту не слід чекати.

Про це генсек розповів сьогодні, 29 квітня, у Києві під час пресконференції. Він наголосив, що Україна вступить до НАТО, коли для цього буде вдалий час.

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Запрошення на саміті не буде

За словами генсека, домовленостей про вступ України до Альянсу цього літа на саміті у Вашингтоні не очікується.

"Коли час буде правильним, Україна стане членом НАТО відразу. Я дуже чекаю на день, коли український прапор замайорить над штаб-квартирою НАТО", – зазначив Єнс Столтенберг.

Підтримка України є пріоритетною

Генсек зауважив, що вважає за необхідність наявність серйозних багаторічних фінансових зобов'язань між Україною та країнами НАТО.

"Щоб продемонструвати, що наша підтримка України не короткотермінова, а довга і передбачувана. Москва має зрозуміти, що вони не можуть перемогти і не можуть перечекати", – наголосив він.

Столтенберг зазначив, що між допомогою Києву та власним озброєнням – потрібно обирати Україну.

Україна стане НАТО, коли прийде час

Столтенберг вважає, що правильне місце України – місце в НАТО. Тож, за його словами, безумовно наша країна стане членом НАТО.

"Я справді вірю, що правильне місце України у НАТО. І ми працюємо багато, щоб Україна стала частиною альянсу. Щоб мати це рішення, нам треба, аби всі члени погодились. Нам треба не більшість, а всі 32 погодження, – сказав генсек.

При цьому він зауважив, що не очікує, що отримає погодження від країн до липня. Та, за його словами, варто продемонструвати, що рух у напрямку України в НАТО відбувається.

Крім того, генсек наголосив на зобов'язаннях України. Мовляв, наша держава має повністю відповідати всім стандартам НАТО. І, коли будуть політичні умови, Україна стане членом відразу.

Актуально про вступ України до НАТО

У Північноатлантичному альянсі бачать "конкретні кроки" української влади у впровадженні адаптованої Річної національної програми (аРНП) – плану реформ на 2024 рік, який має на меті наблизити Київ до членства в НАТО.

. Адаптована Річна національна програма – інструмент оцінки з боку НАТО прогресу на шляху України до членства за підсумками саміту у Вільнюсі в липні 2023 року. Тоді Альянс вирішив скасувати один із проміжних етапів на цьому шляху – надання Плану дій щодо членства (ПДЧ).