Столтенберг пояснив, коли Україна отримає запрошення у НАТО, і виступив за скасування ПДЧ

Напередодні саміту НАТО генсек Альянсу Єнс Столтенберг пояснив, коли Україна отримає запрошення до військового союзу. Він заявив, що країни-члени розглянуть прагнення України бути членом НАТО.

Столтенберг заявив, що союзники можуть надати запрошення Києву щодо вступу, коли узгодять, що умови членства України відповідають необхідним потребам. Відповідну заяву Столтенберг зробив під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою напередодні саміту у Вільнюсі, пише 24 Канал.

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Україна може вступити в НАТО без ПДЧ

Генсек висловив сподівання, що Альянс узгодить, що просування України до НАТО може бути без аспектів ПДЧ.

Ми надамо відповідне запрошення Україні та приєднання до Альянсу, коли члени НАТО узгодять, що умови відповідають необхідним потребам,

– сказав Столтенберг.

За його словами, союзники "посилять підтримку України, щоб наблизити її до НАТО". У цьому контексті, як сказав Столтенберг, країни-члени будуть тісніше співпрацювати.

Також він розповів, що рішення стосуватимуться того, щоб наблизити Україну ближче до членства в Альянсі, включаючи багаторічний пакет підтримки, перехід ЗСУ на обладнання стандартів НАТО.

"Ми забезпечимо повну взаємосумісність ЗСУ з країнами-членами НАТО. Також включаємо підтримку в розмінуванні, паливно-мастильних матеріалів, медобладнанні. Збільшимо наші політичні зв'язки. Президент Зеленський доєднається до нас на інавгураційній зустрічі нової Ради Україна – НАТО", – додав Столтенберг.

Президент Литви підтримав вступ України в НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Україна повинна стати членом НАТО, тому Альянс має вирішити, як забезпечити її приєднання.

Україна має стати членом НАТО. Час обіцянок закінчився, треба дивитися як це забезпечити,

– сказав він.

Науседа зазначив, що НАТО – це дуже міцний альянс, тож він має забезпечувати єдність та солідарність. Він також додав, що усі намагання роз'єднати його зазнали невдачі.

"НАТО є організацією консенсусу. Я сподіваюсь, що ми зможемо дійти компромісу у цьому питанні. Важливо щоб завтра – післязавтра були прийняті рішення, які б зробити так, щоб членство України в НАТО було не теорією, а практичною можливістю", – резюмував президент Литви.

Що Україна очікує від саміту НАТО