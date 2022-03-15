Байден 24 березня приїде у Брюссель на позачерговий саміт НАТО через ситуацію в Україні

Єнс Столтенберг скликає на 24 березня позачерговий саміт НАТО через ситуацію в Україні. На ньому буде присутній і американський лідер Джо Байден.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив у мережі, що скликає на 24 березня позачерговий саміт Альянсу. Він відбудеться у Брюсселі.

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Столтенберг скликає саміт НАТО

"Ми розглянемо вторгнення Росії в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування й оборони НАТО", – повідомив генсек Альянсу.

Він наголосив, що у цей критичний час Північна Америка та Європа повинні продовжувати триматися разом.

На саміті буде присутній Байден

Водночас Місія США при НАТО інформує, що у Брюсселі на саміті буде присутній і американський президент.

Джо Байден прибуде до штабу Альянсу наступного тижня, щоб взяти участь у позачерговій зустрічі лідерів країн-членів НАТО,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українська влада від початку повномасштабної війни Росії проти України просить НАТО допомогти закрити небо. Однак Альянс не погоджується на це, аргументуючи свою позицію небажанням йти на відкритий конфлікт з Росією.

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