Столтенберг закликав запобігти ескалації, бо конфлікт може розростися

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію після зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу. Темою стала звісно ж війна в Україні.

Столтенберг наголосив, що не треба допускати ескалації війни в Україні. Адже вона може піти далі, передає 24 канал.

До теми Путін не полишив своєї першочергової мети – захопити Україну, – Столтенберг

Ми зараз маємо не допустити ескалації. Ми направили свої зусилля на це. Ми зберігаємо єдність та укріплюємо позиції на східному фланзі,

– заявив генсек НАТО.

Також він раніше припускав, що війна може тривати кілька років.

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