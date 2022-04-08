Столтенберг закликав запобігти ескалації, бо конфлікт може розростися
8 квітня 2022 , 08:04Читать новость на русском
Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію після зустрічі глав МЗС країн-членів Альянсу. Темою стала звісно ж війна в Україні.
Столтенберг наголосив, що не треба допускати ескалації війни в Україні. Адже вона може піти далі, передає 24 канал.
До теми Путін не полишив своєї першочергової мети – захопити Україну, – Столтенберг
Ми зараз маємо не допустити ескалації. Ми направили свої зусилля на це. Ми зберігаємо єдність та укріплюємо позиції на східному фланзі,
– заявив генсек НАТО.
Також він раніше припускав, що війна може тривати кілька років.
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