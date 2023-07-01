У Facebook 24 Каналу – новий рекорд: за нами стежать 2,5 мільйона користувачів
24 Канал інформує своїх читачів на різних майданчиках про те, що відбувається в Україні та світі. На Facebook ми публікуємо лише важливі та цікаві для підписників новини, а також викладаємо унікальні картинки та відео.
Ми вийшли на рекордну кількість підписників у Facebook. Там за 24 Каналом слідкують 2 500 000 користувачів.
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Цікаві факти про Facebook 24 Каналу
Сторінка 24 Каналу у фейсбуці верифікована Метою. Ми сумлінно дотримуємось правил платформи. На цій сторінці викладається тільки найголовніше з інформаційного простору. А ще у Facebook ми публікуємо унікальні візуальні матеріали.
Керівник відділу соцмедіа 24 Каналу Яромир Вдович зазначив, що цифра у 2 500 000 юзерів є серйозним показником. Адже це люди, що активно стежать за нашим контентом.
Фейсбук серед українців залишається одним з важливих джерел для отримання новин, тому для нас це особливий майданчик для інформування та взаємодії. За рік нам вдалось збільшити аудиторію у цій соцмережі на понад 1 мільйон підписників, що не може не тішити,
– додав він.
Сторінка 24 Каналу у Facebook має 2500000 підписників / Скриншот з соцмережДякуємо, що довіряєте нам та слідкуєте за соцмережами 24 Каналу! Наші журналісти ретельно перевіряють інформацію та повідомляють аудиторії тільки правду. Тих, хто ще чомусь не підписався, ми запрошуємо до нас у Facebook.