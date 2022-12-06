Продовжую працю, – інстаграм-сторінку "Пташки" з "Азовсталі" розблокували

Інстаграм 5 грудня вирішив заблокувати сторінку Катерини Поліщук "Пташки" на місяць. Однак дівчині вдалося швидко повернути доступ до свого профілю – його відновили.

"Пташка" знову в інстаграмі

Захисниця "Азовсталі" повідомила, що соціальна мережа переглянула скаргу. То ж тепер парамедикиня повернулася на свою сторінку.

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Блок зняли. Переглянули скаргу. Я не знаю, що не так з інстаграмом, чесно. Але зі мною все ок, продовжую працю,

– написала "Пташка".

Дівчина вже встигла привітати волонтерів з Днем волонтера та подякувала їм.



Інстаграм відновив сторінку "Пташки"

Деякі українці накинулися на військову з хейтом

Шквал негативних коментарів "Пташка" отримала після того, як опублікувала фото, де отримує від президента Володимира Зеленського нагороду "За мужність". Заступниця декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету Ірина Лесь залишила обурливий коментар про те, що у полоні військова "плюсанула 12 кілограмів і щаслива давала інтерв'ю російським ЗМІ".

Наступного дня Лесь почала виправдовуватися, що проти неї буцімто здійснили кібератаку. Мовляв, зловмисники отримали доступ до всіх її соціальних мереж та банківських рахунків. Сама вона поважає українських захисників і радіє, коли їх вдається звільнити з полону. Сталося це після того, як заступницю декана присоромили за таку поведінку.