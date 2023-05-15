Дивно, що не з Ілоном Маском верхи на ній: у Росії хизуються "перехопленням" Storm Shadow

Росіяни – майстри з вигадування байок. Особливо, коли мовиться про знищення техніки або озброєння, наданого партнерами. Так, уже похизувалися про буцімто збиття Storm Shadow.

Відповідну інформацію озвучили під час традиційного щоденного брифінгу міноборони Росії. Таким чином країна-агресорка вирішила вкотре похизуватися буцімто ефективністю свого війська, передає 24 Канал.

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Ракети ще не встигли прибути, а вже збили

Зауважимо, що напередодні речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що українці дізнаються про результати роботи ракет Storm Shadow. Нагадаємо, що надала їх нам Велика Британія.

І поки ми чемно очікуємо на офіційні заяви наших військових, росіяни продовжують вигадувати байки. Власне, у міноборони країни-агресорки 15 травня зазначили, що їм якимось дивом вдалося збити ракету великої дальності Storm Shadow.

У традиційній манері, не розказують, ані де, ані коли це вдалося зробити. Себто улюблена легенда для місцевого населення, яке і так "схаває".

Росіяни дуже бояться цих ракет

Російське міноборони постійно на випередження хизувалося знищенням техніки, наданої Україні міжнародними партнерами. То повідомляли, що на брухт перетворили кілька десятків HIMARS тоді, коли у нас їх було заледве чотири установки. То розповідали, що знищили ледь не всі Leopard, надані Німеччиною.

До слова, у росіян неабияк палає через Storm Shadow. Використання цих ракет вони якимось дивом намагаються пов'язати з "бавовною" у тимчасово окупованому Луганську.

Ми ж нагадаємо, що про передачу Україні ракет Storm Shadow стало відомо 11 травня. Відповідну інформацію озвучив британський уряд. Зазначимо, що ця ракета стала альтернативою ATACMS, але замість наземного – повітряне базування. Дальність польоту таких ракет – понад 250 кілометрів. А це означає, що ворогові слід бути обережним, адже від них не сховатися.

Оскільки ми заговорили про обережність, то вона вже не знадобиться майже 200 тисячам окупантів. Так, від початку повномасштабного вторгнення наші захисники ліквідували 199 460 російських загарбників. І ця цифра росте з кожним днем стрімкими темпами.