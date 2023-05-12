Кримському мосту приготуватися: як ракети Storm Shadow нашкодять Росії

Велика Британія надіслала до України далекобійні ракети Storm Shadow. У різних модифікаціях їхня дальність сягає 250 та понад 300 кілометрів відповідно. Але у будь-якому випадку "ПВО" на Кримському мосту не завадить.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, якщо ракетами вдарять по Кримському мосту, то логістика росіян порушиться на 30%.

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Кримський міст може буде постраждати

Велика Британія передає Україні крилаті ракети Storm Shadow з дальністю до 300 кілометрів. Міністр оборони Британії Бен Воллес підтвердив поставки цієї зброї. Проте досі невідомо, скільки буде ракет та у якій модифікації їх надішлють.

"Ракети Storm Shadow справді, мабуть, уже є в Україні. Так склалось, що передача такого роду продукції підсвічується тоді, коли сама передача вже відбулась. Є кілька модифікацій. Це ракета повітряного базування, її може скидати літак. Є також ракета морського базування з вертикальних шахт", – розповів Роман Світан.

Її відстрілюють разом із запрограмованим ракетним прискорювачем. Вона виводиться на висоту, набирає швидкість і сама запускає двигун та йде за встановленим маршрутом.

Дальність ракет до 300 кілометрів. А це означає, що справді, Кримському мосту – приготуватися. 2 – 4 такі ракети, а в кожній бойова частина пів тонни, тобто 1,5-2 тонни вибухівки виведуть з ладу Кримській міст ну дуже надовго. Вони пів року збирали його після попереднього удару,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удар по Кримському мосту означатиме, що 30% воєнної амуніції, яка йде по ньому в Крим і Херсон, перестане надходити. Залишиться лише 70% по сухопутному коридору. Але тоді, на думку Світана, вже й українські військові підтягнуться.

Дуже багато про роботу операції з використанням далекобійних ракет залежать від їхньої кількості.

Роман Світан про можливості ракет Storm Shadow: дивіться відео

Скоро не буде куди відходити

Коли Україна отримала HIMARS та ракети до них з дальністю 75 – 80 кілометрів, росіяни відтягнули свої бази за 100 кілометрів. Розуміли, що ЗСУ зможуть їх дістати. Після того, як вони наповнили нові склади боєприпасами, Україна отримала ракети GLSDB з дальністю 150 кілометрів.

Те, що ми чуємо про удари по Маріуполю, Азовсталі – це якраз робота GLSDB. Після того росіяни почали переносити все за 150 кілометрів. Але ми тепер діставатимемо й туди,

– зазначив Світан.

Військовий експерт припустив, що російські військові можуть навіть відтягуватись у Грузію чи в ті країни, представники яких були на параді 9 травня.

Передача Україні Storm Shadow: реакція світу