Стосується і білорусів: Україна та світ індивідуально каратимуть росіян за війну

Російські окупанти, що приїздять до України воювати, впевнені у тому, що за участь у бойових діях їх ніхто не покарає. Мовляв, вони несуть виключно колективну відповідальність за скоєне, а у випадку потрапляння до полону їх швидко обміняють.

За даними джерел 24 каналу, насправді ситуація з покаранням росіян за скоєне є дещо іншою. Українська влада активно займається написанням відповідних законопроєктів та консультується з міжнародними експертами, аби притягнути до кримінальної відповідальності взагалі кожного з рашистів. Навіть якщо він не стріляв. Навіть якщо не перетинав кордон, а просто возив техніку з військових частин до полігонів, обслуговував літаки чи займався передислокацією ракетних комплексів. Стосується це й білорусів.

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Кожен російський військовий від рядового до генерала отримає покарання за участь у війні проти України. Ті, хто скоїв злочини типу мародерства, катування, зґвалтування чи вбивства, отримають від 30 років до довічного. Окупанти ж, на чиїх руках немає крові, пробудуть за ґратами щонайменше кілька років.

Індивідуальна відповідальність можлива

Як кажуть юристи-міжнародники, проблема притягнення до відповідальності рашистів полягає виключно в тому, аби розслідувати вчинки кожного. Списки всіх військовослужбовців Росії, які беруть безпосередню участь у боях проти захисників України, є. Так само є перелік всіх росіян та білорусів, які так чи інакше дотичні до війни.

Російські військові чомусь вважають, що просто за участь у вторгненні їх не можна судити, адже вони виконували накази вищого керівництва своєї країни. Однак згідно з чинним українським та міжнародним законодавством, кожен, хто вчинив воєнні злочини, нестиме за це відповідальність. Ті, хто не вбивав, не ґвалтував та не мародерив, хибно розраховують на те, що їх немає в чому звинувачувати, оскільки вони були дотичні до геноциду українського народу, посягнули на територіальну цілісність України та вчинили ще низку злочинів, просто з'явившись на нашій території зі зброєю.

Найкращі спеціалісти з міжнародного права з України, США, Великої Британії та інших цивілізованих країн вже почали процедуру притягнення кожного рашиста до відповідальності саме за геноцид, а цей злочин також не має термінів давності. Втім, якщо питання міжнародного трибуналу може затягнутися на багато років, будь-який український суд може заочно засудити кожного з окупантів за посягнення на територіальну цілісність та недоторканність України. Це означає лише одне: навіть за умови повернення росіянина додому після війни, його чекає міжнародний розшук.

Також росіяни можуть не розраховувати на те, що їх покарання буде дуже відкладеним. Окрім безпосереднього притягнення до кримінальної відповідальності, дипломати вже запустили процедуру оголошення санкцій щодо них та членів їх родин – із забороною в'їзду до цивілізованих країн світу, закриттям рахунків і всіма іншими нюансами. А ті країни, які не доєднаються до обмежень, можуть затримувати злочинців саме завдяки їх перебуванню в міжнародному розшуку. Це стосується і Єгипту, і Туреччини, і Грузії, й інших країн, які росіяни вважають "дружніми".

Можна відстежити майже кожен рух більшості загарбників

Судячи з розмов з багатьма полоненими росіянами, окупанти розраховують на те, що слідчі не зможуть довести їх провину у вчиненні злочинів, а також на те, що правоохоронці ніколи не впораються з таким обсягом роботи. Однак наразі над розкриттям воєнних злочинів, які скоїли росіяни, працюють тисячі українських та іноземних слідчих. Вони оперують повним набором доказів, усіма можливими, фото, відео, свідченнями очевидців тощо. А також встановлюють ледве не повну картинку дій того чи іншого окупанта.

Як виявляється, кожна камера відеонагляду, яка була під'єднана до інтернету, кожна дорожня камера в Україні з моменту окупації була перелаштована на запис відео. Відтепер терабайти інформації аналізують за допомогою нейромереж та спеціальних програм, які ідентифікують кожного росіянина, який потрапив на записи. Зокрема й завдяки тому, що в Україні таких камер дуже й дуже багато, слідчі мають змогу встановити всіх, хто грабував магазини, виносив чужі речі з під'їздів багатоповерхівок, стріляв по бійцях ЗСУ та по цивільних. Також аналізуються записи з безпілотників, мобільних телефонів, супутників та інших джерел інформації. Крім того, працює сайт "Трибунал Гаага", де зібрані всі відомі факти вчинення росіянами воєнних злочинів. Волонтери, які створили проєкт, перебувають на зв'язку з міжнародними прокурорами та закликають всіх свідків російських злочинів писати про них у спеціальній зворотній формі.

Навіть попри те, що слідчим та нейромережі треба обробити величезний обсяг даних, програмне забезпечення приблизно за пів року зможе автоматично проаналізувати та розсортувати інформацію по кожному з окупантів, створити приблизну карту його переміщень по Україні, а також виокремити серед росіян тих, хто безпосередньо скоїв тяжкі злочини. При цьому юридично ті, чиї руки не в крові, мають нести таку ж саму відповідальність, як і виконавці злочинів, лише можуть отримати менші терміни покарання.

Спецзагін для ліквідації

Крім того, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, вже створено спеціальний орган, який буде відповідати за покарання російських воєнних злочинців, незалежно від того, в якому місті Росії перебувають. Звісно, Україна є демократичною державою, яка поважає верховенство права, але всі дипломати та юристи добре знають історію та розуміють, як все можна врегулювати з урахуванням всіх міжнародних відносин. То ж, кожен, хто вчиняв злочини у Бучі, Ірпені, Бородянці, Тростянці, Мощуні, Охтирці та у всіх інших містах, що перебували під окупацією, ніколи не буде відчувати себе у безпеці. Покарання обов'язково наздожене кожного. Як це сталося з Олександром Захарченком, "Моторолою", "Гіві", Євгеном Жиліним та багатьома іншими менш відомими бойовиками.