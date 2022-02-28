Стоятимемо до кінця: рятувальники показали страшні кадри, чим зараз живе Україна
28 лютого 2022 , 13:52Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Український народ вже п'яту добу мужньо захищає свою землю і дає відсіч російському агресору.
Однак ми стоятимемо до останнього! Перемога буде за нами!
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
У ДСНС показали страшні кадри зруйнованих будівель, пожеж, вибухів, поранених людей. Це все принесла в наш дім Росія, віроломно увірвавшись в Україну 24 лютого.
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