Стояв з евакуацією пасажирів: Росія вчергове вдарила по поїзду на Харківщині

На Харківщині російські війська знову атакували приміський поїзд, під час якого пасажирів евакуювали з вагона. Попередньо, є постраждалі, які залишилися на платформі та не відійшли на безпечну відстань, зазнали серйозних травм.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Що відомо про удар по залізниці?

На Харківщині російські війська знову завдали удару по приміському поїзду. На момент атаки поїзд стояв, а пасажирів евакуювали з рухомого складу.

Попередньо відомо, що внаслідок удару є загиблий 40-річний чоловік Ще 8 людей дістали поранень.

У ДСНС зазначили, що пожежа виникла відразу у двох вагонах, яку згодом вдалося лівквідувати.

Пасажирів закликають неухильно виконувати вказівки поїзної бригади під час евакуації та не зволікати із переходом у безпечне місце, адже повторні удари можуть становити загрозу для цивільних.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські безпілотники пошкодили залізничну інфраструктуру на Харківщині та в Києві. Зокрема, серйозних руйнувань зазнав вокзал у Берестині, а в столиці пошкоджено станцію кільцевої електрички Микільська Слобідка.

Зазначимо, в Україні запровадили нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня потяги продовжуватимуть курсувати за графіком, а у разі червоного рівня посадку пасажирів і відправлення рейсів призупинятимуть, а людей направлятимуть до укриттів.

Укрзалізниця також зможе оперативно обмежувати рух і розосереджувати пасажирів та потяги, щоб уникати скупчень. На вокзалах розширять доступ до укриттів, а МВС і Нацполіція посилять їхню охорону та супровід евакуаційних заходів.