Страх перед Путіним: Європа тяжко хвора

Публікація Зеленським відкритого списку важких озброєнь, які потрібні Україні для перемоги на Донбасі, схожа на крик.

Крик про допомогу. Не абстрактній Україні, не державі – людям, яких уже вбивають у Маріуполі, Попасній та Рубіжному, та яких росіяни збираються вбивати у Слов'янську, Краматорську та Дружківці.

Читайте Кремль вже програв геополітичну битву

Візит президентів до Києва

А в цей час (13 квітня – 24 канал) у Києві черговий "десант" президентів. Десант у лапках, бо вони приїхали потягом. Вони не летять літаками, бо знають, що у нас недостатньо винищувачів та систем ППО, які можуть зробити безпечним українське небо.

Безумовно, нам є за що дякувати і президенту Польщі та лідерам країн Балтії. Але я все ж таки пропоную їм наступного разу прилітати на літаках, винищувачах. А повертатись на поїздах. Тоді таких жахів, які вони побачили сьогодні (13 квітня – 24 канал) у Бородянці, буде менше…

Лідери країн ЄС відвідали Київ / Фото Офісу Президента України

Важливо Путін явно злий, а Медведчуку страшно

Європа боїться Путіна

Європа тяжко хвора. Хвора на страх перед Путіним. Їй настав час вилікуватися від цієї хвороби. Бо страх убиває. В прямому сенсі…

І нехай не думають, що цей дзвін дзвонить не за ними.

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