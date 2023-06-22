У Путіна накопичується страх, – Подоляк пояснив, чому диктатор частіше з'являється на публіці

Російський диктатор Владімір Путін все частіше почав з'являтись у публічному просторі. Бункерний дід розуміє, що все йде не за його планом, та намагається компенсувати власні страхи різними безглуздими заявами.

Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, у російських еліт є багато запитань до Путіна.

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"Підсвідомо він розуміє, що до нього є багато питань, в "елітах" починається якесь бурління. У нього накопичується страх. Щоб компенсувати це, він говорить, що все "під контролем", вони вже "знищили 250 танків", з двох установок Patriot "знищили п'ять" і так далі. Що далі до фіналу війни, то більш "ущербними" будуть виступи Путіна, стаючи якісним матеріалом для дисертацій психіатрів", – вважає він.

Посадовець підкреслив, що Путіна вже не вважають "царем" навіть у самій Росії. ЗСУ потрібен час, що остаточно зламати авторитет диктатора серед російських еліт.

Жодного компромісу з Путіним

Михайло Подоляк наголосив, що існує лише один шлях закінчення війни – звільнення усіх тимчасово окупованих територій України. Він закликав лідерів країн-партнерів не розмовляти з Росією, яка не оперує об'єктивною інформацією.

Я хочу, щоб західні еліти, зокрема розвідспільноти, не припускались помилок, які були напередодні великої війни. Треба розуміти: з Путіним немає жодного компромісного чи переговорного сценарію, крім звільнення територій збройним шляхом,

– зауважив посадовець.

Радник голови ОПУ зазначив, що аби не було нових терористичних актів з боку Росії, ЗСУ потрібно якнайбільше зброї.

"Щоб не було ескалації терористичного типу, на яку все більше йде Росія, залежить від темпу, швидкості та обсягу зброї. Що швидше Україна звільнятиме свої території, то менше шансів у Росії вчиняти ті чи інші терористичні дії, включно з територією ЄС", – сказав Подоляк.

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