Путін злякався: чому диктатор хоче пересісти з літака на броньований потяг

Російський диктатор Владімір Путін боїться за своє життя. Задля власної безпеки пересувається по країні на бронепотязі.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов. За його словами, секретний маршрут, по якому їздить кортеж президента Росії, буде доволі нескладно дізнатися.

Дивіться також Захід уже дещо знає: про що Путін говоритиме на федеральних зборах

На чому пересувається Путін

Сергій Жирнов повідомив, що не лише очільник Росії, але й Кореї використовують бронепотяги для пересування.

Взагалі бронепотяг – це стара сталінська історія громадянської війни. “Ми мирні люди, але наш бронепотяг стоїть на запасній колії", – така була радянська пісня",

– пояснив він.

На його думку, Путін, ймовірно, пересів на потяг, бо його складніше відстежувати. Зокрема, для літаків є спеціальні програмні забезпечення, які дозволяють досліджувати практично всі борти, і борти президентського загону "Росія" теж.

Жирнов розповів, що все ж літаки останнім часом почали частіше падати. Останній випадок був зафіксований десь три тижні тому.

"По моєму, там ніхто не загинув, але лопаті торкнулися землі. Путін, напевно, злякався цього", – нагадав він.

За словами ексспівробітника КДБ та Служби зовнішньої розвідки РФ, про страх російського диктатора свідчить і наявність бункера часів Йосипа Сталіна, в якому можна розташувати ціле місто.

Сергій Жирнов розповів, для чого Путіну бронепотяг: дивіться відео

Чи дійсно всі шляхи Путіна приховані

Сергій Жирнов пояснив, що, ймовірно, до бункера Путіна ведуть секретні дороги.

У Росії взагалі немає нічого секретного,

– наголосив він.

За його словами, після замаху на співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля спільнота журналістських розслідувань "Bellingcat" знайшла секретні паспорти агентів-нелегалів з усіма даними про них. Тому нічого неможливого точно немає.

"Що не знайдуть цю секретну дорогу?" – зосередив увагу Жирнов.

На його думку, варто орієнтуватися на резиденцію Путіна "Бочаров ручей". Втім пересування бронепотягом – це величезна втрата часу.

Очевидність поразки Росії

Ймовірно, що пересування по країні на бронепотязі диктується страхом, який виник у Владіміра Путіна через війну проти України.

Путін програв цю війну 24 лютого, коли він її почав,

– повідомив він.

За його словами, спочатку про це диктатору казав генерал-полковник Леонід Івашов ще 31 січня 2022 року від імені офіцерського зібрання.

"Сказав, що Росія не може починати цю війну і не зможе її виграти, Росія розпадеться і програє" – розказав Жирнов.

До того ж у зверненні був заклик до Путіна як до головнокомандувача піти у відставку. Усі одразу розуміли, що війна погано закінчиться для Росії.

Звернення Путіна: що відомо