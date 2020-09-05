У Дніпрі на проспекті Слобожанський, що в Індустріальному районі, сталася ДТП за участю 4 легкових автомобілів. У результаті одного з водіїв затиснуло в машині. Також відомо про щонайменше двох загиблих. Інцидент трапився увечері 4 вересня.

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Приблизно о 20:30 4 вересня тут зіткнулися 4 легковики – Mitsubishi Lancer, Hyundai, Nissan і ЗАЗ "Таврія". Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Дніпропетровській області.

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Смертельна ДТП у Дніпрі: на Слобажанського зіткнулися 4 авто / Фото ДСНС

Внаслідок зіткнення водій Mitsubishi Lancer загинув на місці – його затиснуло в машині після удару, саме ж авто сильно деформувалося. Тіло 30-річного чоловіка витягли рятувальники.

Ще двох осіб госпіталізували. Водій Nissan у важкому стані потрапив до обласної клінічної лікарні імені Мечнікова, а 62-річний водій Hyundai – до Міської клінічної лікарні № 6.

Згодом стало відомим, що останній помер у медзакладі: він перебував у відділенні реанімації. Лікарі робили все можливе, проте врятувати чоловіка так і не вдалося, пише "Інформатор".

Медики чоловікові діагностували:

політравму,

закриту черепно-мозкову травму,

перелом основи черепа,

закриту травму грудної клітини,

забій серця,

переломи ребер,

гемоторакс (скупчення крові в районі легенів).



Mitsubishi Lancer сильно деформувало, тіло водія діставали рятувальники / Фото ДСНС ​

На місці ДТП працювали співробітники поліції. Вони проводили слідчі дії щодо встановлення обставин.

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