Страшна ДТП за участю 4 авто в Дніпрі: одного водія затиснуло в машині, є загиблі – фото, відео
У Дніпрі на проспекті Слобожанський, що в Індустріальному районі, сталася ДТП за участю 4 легкових автомобілів. У результаті одного з водіїв затиснуло в машині. Також відомо про щонайменше двох загиблих. Інцидент трапився увечері 4 вересня.
Докладніше про ДТП на Слобожанському в Дніпрі
Приблизно о 20:30 4 вересня тут зіткнулися 4 легковики – Mitsubishi Lancer, Hyundai, Nissan і ЗАЗ "Таврія". Про це повідомляє пресцентр ДСНС у Дніпропетровській області.
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Смертельна ДТП у Дніпрі: на Слобажанського зіткнулися 4 авто / Фото ДСНС
Внаслідок зіткнення водій Mitsubishi Lancer загинув на місці – його затиснуло в машині після удару, саме ж авто сильно деформувалося. Тіло 30-річного чоловіка витягли рятувальники.
Ще двох осіб госпіталізували. Водій Nissan у важкому стані потрапив до обласної клінічної лікарні імені Мечнікова, а 62-річний водій Hyundai – до Міської клінічної лікарні № 6.
Згодом стало відомим, що останній помер у медзакладі: він перебував у відділенні реанімації. Лікарі робили все можливе, проте врятувати чоловіка так і не вдалося, пише "Інформатор".
Медики чоловікові діагностували:
- політравму,
- закриту черепно-мозкову травму,
- перелом основи черепа,
- закриту травму грудної клітини,
- забій серця,
- переломи ребер,
- гемоторакс (скупчення крові в районі легенів).
Mitsubishi Lancer сильно деформувало, тіло водія діставали рятувальники / Фото ДСНС
На місці ДТП працювали співробітники поліції. Вони проводили слідчі дії щодо встановлення обставин.
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Дивіться відео з місця ДТП на проспекті Слобожанський у Дніпрі