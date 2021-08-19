Страшна негода накрила Сімферополь: літаки скасовують вильоти

Окупований Крим вже кілька днів потерпає від негоди. 19 серпня стихія прийшла і в Сімферополь. Там лише за кілька годин випала місячна норма опадів.

Мешканці міста розміщують у соцмережах фото і відео наслідків стихії. На них видно, що окупований Сімферополь потерпає від великої кількості води.

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Найбільше постраждав центр міста, а також:

вулиці Лугова та Кечкеметська,

район Кубанського ринку та залізничного вокзалу.

В різних частинах окупованого Сімферополя помітили град. Саме через нього низка літаків не змогли вчасно вилетіти, а рейси перенесли. За останніми даними, в аеропорту Сімферополя затримується приліт 9 літаків через негоду.

У Сімферополі випала місячна норма опадів

Як повідомила глава кримського Гідрометцентру Тетяна Любецька, за кілька годин в Сімферополі випало більше за місячну норму опадів.

57 міліметрів опадів випало в Сімферополі за 2 години. Місячна норма – 41 міліметр,

– уточнила вона.

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Скільки ще вируватиме негода

Синоптики кримського Гідрометцентру вже давно попереджали про негоду. Град та зливи спричинило проходження холодного фронтального розділу. Така погода буде на окупованому півострові щонайменше до кінця 20 серпня.