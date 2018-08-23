Страшна ДТП з українцями у Польщі: з'явилися нові деталі про постраждалих

До Львова доправили на лікування пасажирку автобуса, який 17 серпня перекинувся у Польщі. Внаслідок ДТП жінка отримала важку травму хребта, наразі вона перебуває у лікарні швидкої допомоги. Загалом 30 туристів вже в Україні, а ще майже два десятка українців досі залишаються в Польщі.

Із Перемишля до Львова уродженку Самбора перевозили спецтранспортом. Після обстеження медики вирішили, що жінка перебуватиме в міській лікарні швидкої допомоги. Стан 51-річної жінки – середньої важкості. За словами медиків, її життю уже нічого не загрожує.

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Скільки ще триватиме лікування у Львові – наразі невідомо. З жінкою зараз перебувають родичі.

"Мама в стабільному стані, але слабка. Їй тяжко сприймати будь-яких відвідувачів", – розповів син потерпілої Василь.

Наразі у Польщі досі залишається 17 українських туристів, 10 із них – у госпіталях. Як повідомив туроператор, який віз людей до Відня, страхова компанія покриє видатки на лікування у Польщі.

Страхова компанія оплачує лікування потерпілих після того, як отримає документи від лікарні,

– повідомила представниця туристичної компанії Ірина.

Проживання українцям, які залишилися у Польщі, оплачує туроператор, а ось якомога швидше добратися додому потерпілим допомагають консули.

Деякі постраждалі ще мають дуже тяжкі ушкодження, тому їх виписувати не будуть до повного одужання їхнього. Ті, хто виписався зі шпиталю, будуть відправлені до України. На кордоні буде зроблений зелений коридор, аби люди не стояли в чергах,

– зазначив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

Нагадаємо, 17 серпня львівський екскурсійний автобус розбився поблизу Перемишля. Транспорт на серпантині не вписався у поворот, і злетів із тридцятиметрового схилу. Внаслідок катастрофи загинули троє людей, ще п'ятдесят постраждали.