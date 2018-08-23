12:19
23 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 10°C
  • п'ятниця
    27°C 10°C
  • субота
    29°C 13°C
  • неділя
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова форма для школярів. Російська Попелюшка
Вєсті Кремля
21:26, 22 серпня
Вєсті.UA. "Антипотопний" Кличко. Смаколики віл Ляшка
Вєсті.UA
20:15, 22 серпня
Схеми Януковича живуть і процвітають, або Чому за промахи будівельників покарали лікарів
ЦРУ
09:00, 22 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Школа по-радянськи
Згадати все
22:58, 17 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Страшна ДТП з українцями у Польщі: з'явилися нові деталі про постраждалих

341 Читать новость на русском

До Львова доправили на лікування пасажирку автобуса, який 17 серпня перекинувся у Польщі. Внаслідок ДТП жінка отримала важку травму хребта, наразі вона перебуває у лікарні швидкої допомоги. Загалом 30 туристів вже в Україні, а ще майже два десятка українців досі залишаються в Польщі.

Із Перемишля до Львова уродженку Самбора перевозили спецтранспортом. Після обстеження медики вирішили, що жінка перебуватиме в міській лікарні швидкої допомоги. Стан 51-річної жінки – середньої важкості. За словами медиків, її життю уже нічого не загрожує.

Читайте також: ДТП з автобусом у Польщі: водієві-українцеві обрали запобіжний захід

Скільки ще триватиме лікування у Львові – наразі невідомо. З жінкою зараз перебувають родичі.

"Мама в стабільному стані, але слабка. Їй тяжко сприймати будь-яких відвідувачів", – розповів син потерпілої Василь.

Наразі у Польщі досі залишається 17 українських туристів, 10 із них – у госпіталях. Як повідомив туроператор, який віз людей до Відня, страхова компанія покриє видатки на лікування у Польщі.

Страхова компанія оплачує лікування потерпілих після того, як отримає документи від лікарні,
– повідомила представниця туристичної компанії Ірина.

Проживання українцям, які залишилися у Польщі, оплачує туроператор, а ось якомога швидше добратися додому потерпілим допомагають консули.

Деякі постраждалі ще мають дуже тяжкі ушкодження, тому їх виписувати не будуть до повного одужання їхнього. Ті, хто виписався зі шпиталю, будуть відправлені до України. На кордоні буде зроблений зелений коридор, аби люди не стояли в чергах,
– зазначив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.

Нагадаємо, 17 серпня львівський екскурсійний автобус розбився поблизу Перемишля. Транспорт на серпантині не вписався у поворот, і злетів із тридцятиметрового схилу. Внаслідок катастрофи загинули троє людей, ще п'ятдесят постраждали.

Теги: Новини України ДТП в Польщі з українцями Аварії та ДТП Новини Львова Новини Польщі
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Свободівці зносять паркан навколо Ради (Фото)
 12 грудня 2012 , 15:40 17
"Зірку" може очолити іспанський тренер, – ЗМІ
 12 серпня 2016 , 19:44
Нападник "Динамо": Перехід в "Шахтар"? Ніколи не кажи ніколи
 10 грудня 2016 , 13:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук