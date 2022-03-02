Страшні руїни: наслідки обстрілу міста Ірпінь
2 березня 2022 , 18:54Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати житлові райони українських міст. Ворог гатить зокрема по Ірпеню, що на Київщині.
Окупанти атакують населений пункт з початку повномасштабного вторгнення. Фото наслідків оприлюднили у соціальних мережах українські ЗМІ 2 березня.
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В Ірпені зруйновані будинки та розбиті дороги. Показали світлини знищеної внаслідок атаки будівлі.
Російські загарбники обстріляли місто Ірпінь / Фото "Радіо Свобода"
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