Страшні руїни: наслідки обстрілу міста Ірпінь

Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати житлові райони українських міст. Ворог гатить зокрема по Ірпеню, що на Київщині.

Окупанти атакують населений пункт з початку повномасштабного вторгнення. Фото наслідків оприлюднили у соціальних мережах українські ЗМІ 2 березня.

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В Ірпені зруйновані будинки та розбиті дороги. Показали світлини знищеної внаслідок атаки будівлі.

Російські загарбники обстріляли місто Ірпінь / Фото "Радіо Свобода"



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