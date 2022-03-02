Страшні руїни: наслідки обстрілу міста Ірпінь

2 березня 2022 , 18:54
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Джерело:

"Радіо Свобода"

Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати житлові райони українських міст. Ворог гатить зокрема по Ірпеню, що на Київщині.

Окупанти атакують населений пункт з початку повномасштабного вторгнення. Фото наслідків оприлюднили у соціальних мережах українські ЗМІ 2 березня.

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В Ірпені зруйновані будинки та розбиті дороги. Показали світлини знищеної внаслідок атаки будівлі.

Російські загарбники обстріляли місто Ірпінь / Фото "Радіо Свобода"


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Автор: Олег Васьків