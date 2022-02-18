Страшний сон Росії, або як Україна заснувала свій "європейський союз"

Отже, тепер уже офіційно! Україна, Британія та Польща сьогодні (17 лютого – 24 канал) оголосили про створення тристороннього союзу!

Історичний день

Це фактично перший за 30 років нашої Незалежності реальний союз, який дасть свої конкретні результати!!! Від цієї співпраці ми отримаємо ой як немало вигоди.

Актуально Чи завадять Україні вступити до НАТО загарбані Росією території

Головне, що союз ґрунтується не на локальній географії, а на загальних засадах трьох країн.

Польща та Великобританія допомагатимуть нам захищати нашу країну, а також зміцнювати безпеку (за останній час ми відчули колосальну підтримку від Британії у вигляді протитанкової зброї NLAW і не тільки, а Польща незабаром також розпочне постачання озброєння для нас).

Економічна співпраця між країнами.

Торгівельне співробітництво.

Сприяння енергетичній безпеці (очевидно, що це важливо, як ніколи).

Підтримка Кримської платформи.

Боротьба з дезінформацією.



Співпраця трьох країн стосуватиметься не лише оборонної галузі / Фото з фейсбуку Юрія Мисягіна

Друзі не на папері

Просто нагадаю, що Лондон лише за місяць передав Україні тисячі тонн сучасної зброї, а ще – продемонстрував готовність блискавично застосувати жорсткі санкції проти РФ.

Крім того, між Британією та Україною передбачено чотири проєкти на 2,3 мільярда доларів. Це – два кораблі, мінні тральщики. Також виготовлять 8 ракетних катерів, які вже зараз стоять на стапелях у Шотландії. А ще – виділили пільговий кредит на будівництво в Україні 2 військово-морських баз у Чорному та Азовському морях.

Радимо Несподіванка для Росії: чим альянс України, Польщі та Великої Британії небезпечний для Кремля

А ось Польща – це наш незмінний союзник та друг, який завжди нас підтримує на міжнародній арені та простягає нам руку допомоги. Уряд країни вже схвалив постачання для ЗСУ найпотужніших переносних зенітно-ракетних комплексів Piorun їх місцевого виробництва, які ось-ось прибудуть до України.

Варте уваги – що потрібно знати про новий союз України, Британії та Польщі: дивіться відео