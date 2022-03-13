"Страшно не то, что нас убивают, а что кидают на бабки": цинічна розмова окупантів

Цинізм окупантів не знає меж. Так, СБУ, вдалося перехопити розмову одного з російських військових зі своєю колишньою дружиною.

У ній він бідкається, що їм затримують гроші за бойові дії. Ба більше, він додає, що без виплати повертатися не збирається. Гаразд, повернеться у пакеті.

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Окупанта лякають не смерті, а відсутність виплати бойових грошей

Співробітникам СБУ вдалося перехопити розмову одного з бійців зі своєю колишньою дружиною. На початку аудіо Надія, так її звати, розповідає про те, що у них завтра ховають 22-річного хлопця. На що отримує максимально цинічну відповідь.

Та, б***ь, це все не страшно. Страшно, що нас тут, здається, кидають на гроші. Розумієш?

– наголошує він.

Потім у розмові він починає бідкатися на те, що гроші таки виплатять, але вже наступного місяця.

П***раси, бойові "скосили". Сказали, бойові наступного місяця. А це 2000 доларів, вибач мені. За нинішнім курсом – це ***ть які гроші,

– додав виродок.

Окупант зазначив, що хлопці, з якими він приїхав воювати, втікають без грошей. А він "без грошей у***увати" не хоче.

Слухайте повну розмову окупанта зі своєю колишньою дружиною:

У СБУ наголосили, що можуть забезпечити безплатне відправлення тим окупантам, яким важливіші гроші. Правда, повернуться додому вони не на власних двох, а у мішках для трупів.

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