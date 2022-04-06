Страшно уявити, що нас там очікує, – МВС про Бородянку і розбір завалів

На Київщині продовжують зачистку у населених пунктах, звільнених від російських окупантів. У МВС уже зазначили, що в селищі Бородянка може бути значно більше жертв, ніж у Бучі.

Як наголосив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, спочатку в Бородянці потрібно розібрати завали. Про це він зазначив в ефірі телеканалу "Рада".

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Страшно уявити, що чекає у Бородянці

Там (у Бородянці – 24 канал) ключове питання зараз – розбирати завали. У Бородянці було відносно багато багатоповерхових будівель і там у підвалах ховалися люди. Зараз потрібно розбирати завали і навіть страшно уявити собі, що можемо побачити під цими завалами,

– сказав Денисенко.

Він також додав, що лякати мають не стільки кадировці, скільки спроби руйнувати населені пункти. Все те, що ми вже побачили у Маріуполі, Харкові, Сумах і Бородянці. Росіяни, якщо не можуть захопити міста та села, то вони просто починають їх нищити.

Тож ми просимо вас бути максимально відповідальними. Щойно пролунає сигнал повітряної тривоги – відправляйтеся до укриття. Це може врятувати ваше життя.

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