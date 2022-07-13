Після скасування мораторію: адвокат сказав, чи підуть бойовики на страту військовополонених

Бойовики з Донецька погрожують стратити іноземців, які потрапили до них в полон. У такий спосіб кремль намагається тиснути на світову спільноту.

Про це 24 каналу повідомив російський адвокат та правозахисник Микола Полозов. За його словами, зараз бойовики з Донецька "засудили" до смертної кари двох британців та одного марокканця.

Важливо Окупанти пригрозили стратити ще 2 британців, яких захопили у полон: Лондон вже відреагував

Очікувати можна будь-чого

Полозов нагадав про так звані "суди ІДІЛ", які так само взагалі не були легітимними. Однак там так само проголошували смертні вироки і, на жаль, їх виконували. Бойовикам з Донецька нічого не заважає так само провести страти, хоч їх і ніхто не визнає.

У цьому сенсі ризик того, що вони показово зроблять смертну кару одного чи кількох полонених, виключати не можна, – зазначив Полозов.

На його думку, зараз на прикладі бойовиків з псевдореспублік кремль може "намацувати" суспільну думку росіян щодо цього питання. Цілком можливо, що в якийсь момент для досягнення політичних цілей в росії теж скасують мораторій на смертну кару.

Це може обернутися справжньою катастрофою для росіян. Адже в умовах відсутності нормальної судової системи силовики просто зможуть буквально вбивати людей.

В росії можуть відновити смертну кару – Полозов: дивіться відео

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини рекомендував Росії не виконувати смертний вирок для двох британців 28-річного Ейдена Асліна та 48-річного Шона Піннера, яких бойовики захопили в полон.