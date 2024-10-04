80% випадків скоєно цьогоріч: росіяни стратили на полі бою 93 бійців ЗСУ, – Офіс генпрокурора

Російські війська систематично скоюють воєнні злочини. Зокрема, росіяни стратили 93 українських полонених на полі бою.

Про це в етері телемарафону повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов. Він зазначив, що 80% таких випадків було зафіксовано цього року.

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Що відомо про страту українських військових

Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою,

– повідомив Бєлоусов.

Він зазначив, що у 2024 році зафіксовано 80% випадків страти. Він повідомив, що така тенденція почала проявлятися ще в листопаді минулого року, коли "відбулися зміни у ставленні військовослужбовців Росії до наших військовополонених у гірший бік".

Також начальник департаменту повідомив, що в четвер, 3 жовтня, знову отримали інформацію про страту українського військовополоненого.

"У телеграм-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця в зухвалій формі. Ми відразу з головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження", – сказав він.