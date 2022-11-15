Не здавався, його "взяли" на полі бою, – Арестович розкрив деталі щодо страти вагнерівця в Росії

Нещодавно мережу сколихнуло відео "страти" вагнерівця Євгенія Нужина. Його буцім-то ліквідували свої ж за те, що здався в полон до ЗСУ.

Однак потрібно розуміти: російський військовий не здавався у полон, його взяли на полі бою зі зброєю. За однією з версій, він займався вбитими у складі похоронної команди. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович сказав у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін.LIVE", повідомляє 24 канал.

Варте уваги У РНБО відреагували на відео з нібито "стратою" вагнерівця, який здався в полон

"Його взяли як військового ворожої армії на нашій території у складі організованого військового підрозділу, який виконував бойове завдання", – наголосив радник голови ОП.

Росія – це чистий "ІГІЛ"

Арестович відзначив три ключові моменти:

Ми не маємо права не видавати полонених за міжнародними законами; Потрібно встановлювати, чи добровільно "вагнерівець" пішов на обмін; Для Росії публічні несудові розправи є нормою.

"Цікаво дізнатися думку Папи Римського та Amnesty International. А також запитати Захід про те, чому вони не йдуть на перемовини з "ІГІЛ", а ми маємо йти з тими, хто гірший?", – акцентував радник голови Офісу Президента.

У Росії склалася така правова державна ситуація, зауважує він, що там можуть просто взяти й вбити будь-якого полоненого, якого ми обміняємо, і сказати: "Так буде з кожним, хто здався у полон до українців".

Вони можуть 10 полонених вбити, можуть 200, можуть 2000. Ми не несемо відповідальність за те, що відбувається на території Росії,

– стверджує Арестович.

За його словами, Україні можна висунути претензію у тому випадку, якщо ми видали полоненого всупереч його бажанню. Але під час війни цього не встановлюватимуть. "Кулуари спецслужб неохоче діляться інформацією, і правильно роблять", – додав Арестович.

Сьогодні стало відомо, що ще 2 російських військових перейшло на бік України. Вони виявили бажання служити у легіоні "Свобода Росії" і зараз проходять перевірку. "Ніхто їх здавати не збирається", – наголошує радник ОП. Загалом у легіоні наразі служить декілька сотень бійців, своєї черги чекають чимало кандидатів.

Пригожинська пропаганда вважає, що після інциденту росіяни боятимуться здаватися у полон до українців і "битимуться до останнього". Та це – абсурд, який не вартує серйозного обговорення.

Росіяни просто кінчили свого для інфокартинки й впливу на своїх же. Побічно вирішили пнути Україну, буцім-то ми такі погані, видали,

– запевняє Арестович.

Висновок такий: сьогодні у Росії можна публічно стратити людину звірячим способом, взяти на себе відповідальність і тобі за це нічого не буде. "Чистий "ІГІЛ", – наголосив він.

Страта вагнерівця в Росії / Арестович розкрив деталі історії: дивіться відео