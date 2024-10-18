Росія повернула тіла 5 з 6 страчених на позиції "Зеніт" військових, – ЗМІ

У лютому 2024 року під час боїв за Авдіївку росіяни стратили на позиції "Зеніт" шістьох бійців 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Стало відомо, за більш як пів року ворог повернув рідним тіла п'яти загиблих.

Імена трьох з них стали відомі журналістам "Слідство.Інфо". Водночас імена ще трьох військових лишаються невідомими. Водночас раніше в мережі звучали імена відповідальних за злочин.

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Загиблі бійці на позиції "Зеніт"

Так. 16 лютого росіяни оприлюднили відео пʼяти загиблих українських військових на опорному пункті "Зеніт", тіла який були звалені у воду. Родичі впізнали трьох військових, а саме Георгія Павлова, Андрія Дубицького, Івана Житника.

Я перша знайшла тіло чоловіка. Через групи в Telegram писала, що шукаю чоловіка, описувала, які є тату на тілі. Тіло прийшло в обміні 29.03.2024. Мені написала жінка, яка займається тілами, яка і заснувала групу пошуку безвісти зниклих та загиблих,

– розповідає дружина Андрія Дубицького Людмила.

Одразу після звістки жінка написала про це у чат з іншими рідними страчених на "Зеніті" бійців. Усі тіла привезли до Києва.

Окрім Дубицького, на відео був військовий Георгій "Панда" Павлов. Його впізнала матір Інна.

Катерина, сестра бійця Івана "Джанго" Житника, до останнього сподівалася, що її брата вилікують і обміняють. Однак на відео, опублікованому росіянами, вона впізнала тіло брата за одягом і за пляшкою з водою, яку він тримав у руках, коли його витягли з шахти.

Протягом більш ніж пів року після трагедії вдалося повернути тіла п’ятьох із шести військовополонених на підкотрольну Києву територію.