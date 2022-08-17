"Дружнє співробітництво": Китай відправить своїх військових на навчання у росію

Китайська армія найближчим часом відправить своїх військових у росію. Там вони візьмуть участь у навчаннях "Схід-2022".

У відомстві заявили, що ця поїздка не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією. Мовляв, хочуть підвищити здатність протистояти різним загрозам.

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Чому Китай відправляє свої війська на навчання до росії

В Міноборони заявили, що китайська сторона направила персонал для участі у цих навчаннях з метою "поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва зі збройними силами країн-учасниць". Також Китай хоче підвищити рівень стратегічної координації між усіма сторонами, що беруть участь.

До речі, також у навчаннях в росії візьмуть участь Індія, білорусь, Таджикистан та Монголія.

Стратегічні навчання у росії: що відомо

У кремлі вирішили провести військові навчання із залишками бійців, яких Україна ще не перетворила на груз "200". Навчання триватимуть з 30 серпня по 5 вересня 2022 року.

Відомо, що у стратегічних навчаннях "Схід-2022" братимуть участь війська східного військового округу.

Навчання пройдуть на полігонах східного військового округу:

Біджанський,

Бурдуни,

Бухта Анна,

Гарячі Ключі,

Князе-Волконський,

Литовко,

Лагунне,

Мухор-Кондуй,

Новосельський,

Сергіївський,

Телемба,

Успенівський,

Цугол.

До них залучать частину сил повітрянодесантних військ, дальньої та військово-транспортної авіації, а також військові контингенти інших країн.

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