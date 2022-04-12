Стратегічно війну ми вже виграли, на Донбасі визначиться ціна, яку заплатимо, – Арестович

Росія після провалу своїх початкових планів вирішила зосередитися на окупації Сходу України. Ворог перекидає туди свої сили та готується завдавати масштабних ударів.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про наступні плани ворога. Активні бойові дії перемістилися на Схід України, саме там буде вирішуватися подальша доля протистояння.

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На Донбасі визначиться ціна, яку ми заплатимо

Як повідомив Арестович, на Київщині вибухи можна чути лише з однієї причини – наші сапери знешкоджують ворожі міни. Наступ росіяни здійснюють у напрямках Ізюма, Волновахи та Маріуполя, а також тримають позиції на Херсонщині.

ЗСУ ведуть широку діяльність, тримають оборону, переходять у контратаки та влаштовують окупантам різні "сюрпризи". Він підкреслив: зараз триває не просто друга фаза війни, а – вирішальна.

Стратегічно ми вже перемогли, але визначається ціна, яку ми заплатимо на оперативному рівні,

– сказав Арестович.

Також він додав, що мінімум, на який розраховує Росія у війні з Україною – повна окупація Донецької та Луганської областей, а максимум – втримання Півдня, забезпечення Криму водою та відрізання України від моря, або принаймні створення труднощів у цьому напрямку.

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