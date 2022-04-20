Стратегічну ядерну зброю Путін не застосує, – Арестович

В умовах війни проти України Росія може піти на будь-які кроки. Однак стратегічну ядерну зброю Володимир Путін не застосує.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі 24 каналу.

До теми "Потужність вибуху дуже мала": що таке тактична ядерна зброя і чим вона небезпечна

Чому Кремль може не наважитися

За словами Арестовича, на такі можливі дії Росії одразу буде реакція США, Франції, Великої Британії та Китаю, які також мають ядерну зброю. Відповідно "щось" може полетіти й у бік російської держави, тож у Кремлі на це не підуть.

Я завжди запитую: "Щоб що?". Стратегічну ядерну зброю він (Путін – 24 канал) не застосує,

– зазначив радник глави ОПУ.

Якщо ж говорити про тактичну ядерну зброю, то її створювали, аби знищувати батальйонну районну оборону. Такий удар за силою нагадує дуже потужний авіаційний або артилерійський.

Тактична ядерна зброя призначена для застосування поблизу лінії фронту й у ближньому тилу ворога, а стратегічна – для поразки глибокого тилу.

Однак після цього війська мають пройти через цю "ядерну пляму", аби продовжувати наступ й "прибити" оборону противника.

Я хочу подивитися на російські війська, які підуть через "ядерну пляму" зараз, у 21 столітті. Особливо після того, як у Чорнобилі кілька десятків з них померли через необережне поводження у радіоактивній місцевості,

– зазначив радник глави ОПУ.

Арестович зауважив, що з військового погляду, одиничне використання тактичної ядерної зброї не має жодного сенсу. Якщо ж буде багаторазове використання – це вже ядерна війна у Європі, яка загрожує насамперед радіоактивному зараженню Білорусі та європейської частини Росії.

"Не думаю, що у їхні плани входить зробити ці території непридатними для життя. Водночас на це буде негайна реакція світу", – додав радник глави ОПУ.

Арестович пояснив, чому Путін може не наважитися використати ядерну зброю: дивіться відео