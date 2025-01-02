Дуже вдалий перемовник: куди веде Сирію новий лідер

Після державного перевороту у Сирії та втечі диктатора Башар Асад новий лідер Ахмед аль-Шараа заявив про готовність підтримувати відносини із цивілізованим світом. Він вже зустрічався із журналістами BBC та очільником МЗС України Андрієм Сибіром.

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос розповів 24 Каналу, що Ахмед аль-Шараа проявив себе як вдалий перемовник. Це відрізняє його від багатьох політиків, які твердо наполягають на своїх позиціях, він же намагається почути й інші.

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Новий лідер Сирії

Ігор Семиволос зауважив, що в аль-Шараа є бачення майбутнього Сирії. Те, що там відбувається, на його думку, називається "розвитком сирійського націоналізму в ісламській обгортці".

Новий лідер Сирії намагається розширити коло люди, з якими він взаємодіє. Все для того, щоб знайти "інклюзивний шлях" розвитку його країни.

Підстави для цього очевидні, адже Сирія втомлена від тривалої громадянської війни. Вона потребує миру. Це зробити нелегко, проте аль-Шараа намагається досягти цього. Це вказує, що він доволі вдалий політик,

– підкреслив директор Центру близькосхідних досліджень.

Погляди нового лідера Сирії

Семиволос припустив, що в Ахмеда аль-Шараа ісламський погляд на світ, проте, ймовірно, він здатний трансформувати його залежно від того, як розвиватиметься ситуація.

У Сирії запускається політичний процес, в рамках якого формуватимуться партії та групи, що діятимуть відповідно до ідеологічних переконань. Це виглядає цілком логічно,

– додав він.

До слова, сирійський лідер Ахмед аль-Шараа заявив, що для організації виборів у країні потрібно близько 4 років, зокрема через необхідність перепису населення, а на розробку нової конституції може знадобитися 3 роки. Він також висловив сподівання на скасування санкцій і збереження стратегічних відносин з Росією.