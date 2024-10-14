У 2024 році страти українських військовополонених почастішали: в ISW пояснили, чому

Російські окупанти продовжують здійснювати воєнні злочини, як на окупованих територіях, так і на полі бою. Звичайною справою для ворога стали розстріли безбройних українських військовополонених. В Інституті вивчення війни кажуть, що накази і заохочення до страт "йдуть згори".

10 жовтня російські окупанти стратили 9 українських військовополонених біля села Зелений Шлях Курської області. Про це стало відомо 13 жовтня. Зазначається, що українські оператори безпілотників несподівано зіткнулися із загарбниками в районі, який вони, ймовірно, вважали ближнім тилом, і потрапили під ворожий вогонь. Через нестачу боєприпасів захисники були змушені здатися у полон.

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У 2024 році кількість випадків страт полонених зросла

З кадрів, на яких зафіксоване вбивство, видно, що росіяни роззброїли, вишикували, роздягли та розстріляли українських військовополонених. В Інституті вивчення війни підкреслили, що це є чітким свідченням навмисного характеру страт.

Експерти вказують на значне збільшення кількості вбивств українських військовополонених по всьому театру бойових дій. Так, керівник українського Департаменту боротьби зі злочинністю в умовах збройного конфлікту Юрій Білоусов 4 жовтня заявив, що про задокументовані страти 93 українських військовополонених на полі бою від початку повномасштабного вторгнення. 80 відсотків зареєстрованих випадків відбулися в 2024 році. Найбільший разовий випадок розстрілу українських військовополонених стався 1 жовтня. Тоді було страчено 16 військовополонених на Покровському напрямку.

В окупантів працює система заохочень за страти полонених

В Інституті вивчення війни зазначають, що російські командири потурають, заохочують або прямо наказують солдатам страчувати безбройних захисників. Так, нещодавно прокуратура Харківської області повідомила, що влітку 2024 року російське командування безпосередньо віддало наказ розстріляти чотирьох українських військовополонених на Вовчанському агрегатному заводі.

Ворожі мілблогери здебільшого прославляють страти українських військовополонених, зміцнюючи культурну норму виправдовувати та відзначати військові злочини серед спільноти російських шовіністів.

Так, багато російських військових блогерів закликали окупантів збільшити "заслужені" страти українських військовополонених по всьому фронту.

В ISW наголошують, що чимало з цих блогерів мають дуже багато прихильників і пов’язані з Кремлем, що дає їм відчуття авторитету у встановленні та зміцненні прийнятих культурних норм у російській ультранаціоналістичній спільноті.

Так, телеграм-канал "Рибар", який відзначав розстріл військовополонених, отримав нагороди від Кремля та має близько 1,3 мільйона підписників, а засновник каналу Михайло Звінчук регулярно виступає на російському державному телебаченні, щоб коментувати війну в Україні.

Інші відомі ультранаціоналістичні міліблогери, які вихваляли та виправдовували страту 10 жовтня, включають: RVvoenkor з приблизно 1,62 мільйонами, Dva Mayora з приблизно 1,17 мільйонами, Starshe Edy з майже 627 000 та Zapisky Veterana з приблизно 357 000 користувачів у Telegram.

Більшість користувачів є російськими військовослужбовцями та добровольцями. Ворожі військові блогери часто прославляли російські звірства та жорстокість в Україні з початку повномасштабного вторгнення, і це вихваляння підкреслює ширшу культуру, яка, ймовірно, заохочує систематичні страти українських військовополонених.